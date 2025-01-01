В Перми 22 мая простятся с фельдшером скорой помощи Ириной Гоголевой Поделиться Твитнуть

фото Пермской станции скорой помощи

В Пермской станции скорой помощи с прискорбием сообщили, что 19 мая ушла из жизни фельдшер подстанции скорой помощи в Индустриальном районе Перми Ирина Гоголева. Ей был 51 год.

Отмечается, что работе на скорой женщина посвятила три десятилетия. По словам коллег, Ирина отличалась душевностью и отзывчивостью, была профессионалом своего дела. Сотрудники станции выразили искренние соболезнования родным и близким коллеги.

Прощание с фельдшером состоится 22 мая в храме великомученика и целителя Пантелеймона при МСЧ №9 (ул. Братьев Игнатьевых, 2) с 13:00.

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