Глава СКР запросил доклад о ситуации с водоснабжением в городе Пермского края Поделиться Твитнуть

Александру Бастрыкину, главе Следственного комитета РФ, поступило обращение от жительницы Нытвы (Пермский край). В своём сообщении женщина пожаловалась на проблемы с водоснабжением, затрагивающие 17 частных домов по ул. Кирпичного завода.

По словам заявительницы, в данном районе отсутствует централизованная система водоснабжения, а вода из имеющихся скважин не соответствует санитарным нормам и непригодна для употребления в пищу и использования в быту. Особенно остро проблема стоит в летний период, когда вода практически отсутствует. Люди не только терпят неудобства, но и опасаются за свою безопасность в случае возникновения пожаров. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но ситуация остаётся без изменений.

В связи с поступившим обращением следственные органы Пермского края начали доследственную проверку.

Бастрыкин дал указание руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить отчёт о ходе и результатах данной проверки. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение данного поручения.

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