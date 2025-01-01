На севере Прикамья ввели в эксплуатацию новое пожарное депо Поделиться Твитнуть

В Чердыни появилось современное пожарное депо с четырьмя постами для выезда. По информации Министерства строительства Пермского края, данный объект уже функционирует.

Здание спроектировано для размещения пожарного транспорта и обеспечения условий работы сотрудников пожарной охраны. Внутри расположены гараж с зоной для ремонта и осмотра техники, диспетчерская, помещения для стирки и сушки специальной одежды, комната для обслуживания и хранения пожарных рукавов, а также зоны отдыха для дежурной смены. Рядом с депо возведён спортивный комплекс, включающий тренировочную башню и полосу препятствий.

В Минстрое региона подчёркивают, что прежнее место дислокации пожарной части в Чердыни, располагавшейся в адаптированном здании XIX века, не соответствовало современным требованиям, а новое здание создаст комфортные и безопасные условия для выполнения профессиональных задач спасателями 101-й пожарной части.

В зону обслуживания данного подразделения входят 39 населённых пунктов Чердынского округа с населением около 12 тыс. человек.

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