В Кунгуре за сутки выпало две трети месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

Согласно данным ГИС-центра ПГНИУ, 21 мая на территории Пермского края большинство метеостанций зафиксировали небольшое количество осадков, от 1 до 5 мм. Исключением стал Кунгур, где выпало значительное количество осадков: 13 мм за день и 35 мм за 24 часа, что составляет почти две трети среднемесячной нормы. В южных районах региона наблюдались грозы.

Прогноз на 22 мая обещает уменьшение количества дождей, которые ожидаются преимущественно в восточных, южных и северных районах. В южной и юго-восточной частях края также вероятны грозы.

К концу дня в Перми и на большей части территории края ожидается прояснение, связанное с притоком умеренно прохладного воздуха с северо-запада. Температура воздуха днём останется относительно высокой (до +18 градусов), однако к вечеру ожидается похолодание.

В МЧС предупредили о грозах и туманах в Пермском крае. Они могут привести к обрывам ЛЭП и ухудшению ситуации на дорогах.

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