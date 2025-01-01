«Пермские медведи» заняли в чемпионате России седьмое место Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандбольный клуб «Пермские медведи» завершил сезон на позитивной ноте. В среду, 21 мая, встречаясь в СК им. Сухарева с командой из Краснодара «СКИФ», пермяки одержали победу 30:24 и, поскольку в первом матче в Краснодаре была ничья, заняли седьмое место в российской Суперлиге.

Как пишет пресс-служба пермского клуба, во втором тайме «Пермские медведи» выдали просто огненные первые 10 минут, увеличив отрыв от «СКИФа» до 10 мячей. Краснодарские гости имели все шансы приблизиться по счёту, но благодаря умелой игре наших гандболистов «СКИФ» смог сократить отставание только наполовину.

Напомним, в сезоне 2023/24 «Пермские медведи» заняли четвёртое место в Суперлиге.

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