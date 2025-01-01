В Прикамье 22 мая ожидаются грозы и туманы Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 22 мая в ряде районов Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: грозы, а ночью и утром — туман.

Как отметили в ГУ МЧС по региону, в связи с непогодой существует вероятность обрывов ЛЭП, сбоев в функционировании коммунальных служб, затруднений в дорожном движении и увеличения аварийности на дорогах.

Спасатели рекомендуют во время грозы оставаться в помещении, избегать прогулок и поездок. Необходимо отключить электроприборы, закрыть окна. На улице не рекомендуется находиться вблизи высоких деревьев.

В случае аварий на электросетях следует обесточить электроприборы и соблюдать противопожарные меры.

Автомобилистам следует придерживаться безопасной скорости и дистанции, избегать резких манёвров и торможений. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам следует проявлять повышенное внимание при пересечении проезжей части.

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