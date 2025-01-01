В Прикамье по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия уволены 13 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Павел Бухтояров, прокурор Пермского края, провёл заседание коллегии, посвящённое надзору прокуратуры и её полномочиям в борьбе с коррупционными преступлениями.

Подчеркнуто, что за 2024 год и первый квартал 2025 года были достигнуты ощутимые результаты, заметно повлиявшие на соблюдение законности в данной области.

В частности, вскрыто более 800 случаев нарушения антикоррупционного законодательства, выявлено свыше 750 эпизодов невыполнения обязательств, игнорирования запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционными нормами. Установлено 139 человек, не принявших мер для предотвращения или урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с личными интересами. По инициативе прокуратуры .

Высшее руководство прокуратуры акцентировало внимание городских и районных прокуроров на необходимости сохранения активной позиции в этом направлении работы и обозначило комплекс мер для повышения результативности деятельности.

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