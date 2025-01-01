Администрацию Пермского округа обязали починить дорогу и сделать освещение в деревне Хмели Поделиться Твитнуть

По решению суда власти Пермского муниципального округа обязаны улучшить состояние дорожного полотна и обеспечить освещение в деревне Хмели, сообщает региональная прокуратура.

Дефекты дорожного покрытия и проблемы с освещением были обнаружены в населённом пункте год назад. Сотрудники прокуратуры в ходе инспекции выяснили, что дорожное покрытие имеет выбоины и отсутствует постоянное освещение.

После инспекции прокуратура направила в администрацию Пермского округа представление с требованием устранить выявленные недостатки. Однако никаких мер принято не было.

При повторном осмотре состояния дороги было установлено, что на поверхности проезжей части по-прежнему есть глубокие ямы, а освещение не установлено. Тогда прокуратура подала иск в суд и выиграла дело. После вступления решения суда в силу, надзорный орган проконтролирует исполнение.

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