Пермский завод пластиковых изделий нарастит объёмы продаж на 30% Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Э.Соснина

Мэр Перми Эдуард Соснин посетил Пермский завод пластиковых изделий, где ознакомился с производством полимерных товаров для различных секторов, включая бытовую химию, нефтехимию, косметику, пищевую промышленность и медицину.

Соснин сообщил, что в прошедшем году на заводе было установлено современное оборудование и налажен полный производственный цикл. В перспективе на 2025 год руководство предприятия планирует увеличить продажи на 30%, автоматизировать рабочие процессы, внедрить передовые технологии и расширить географию экспорта.

фото из тг-канала Э.Соснина

«С генеральным директором завода Алексеем Вижанским обсудили вопросы развития территории, как можем сотрудничать в решении разных задач. Пригласил Алексея вступить в совет директоров», — написал в своём Telegram-канале Соснин.

ООО «ПЗПИ» зарегистрировано 16 июня 2015 года, учредителями с 2017 года являются Алексей Вижанский и Елена Пономарёва. На предприятии работает более 300 человек. Согласно финансовой отчётности за 2024 год, выручка завода уменьшилась до 2 млрд руб. (-10%), а чистая прибыль выросла до 880,8 млн руб. (+211%).





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