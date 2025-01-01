В Прикамье вдвое выросло число отделений Почты России с зонами самообслуживания В этом году такие точки появились в 60 отделениях почтовой связи Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Пермского края

Как рассказали в пресс-службе Регионального управления Почты России, на сегодняшний день в Пермском крае подготовить письма и посылки к отправке можно в 60 городских отделениях. Это вдвое больше точек, чем в прошлом году.

За три месяца этого года в зонах самообслуживания клиенты оформили более 29 тыс. отправлений. Из них 28 тыс. писем и 1,5 тыс. посылок. Сервис, запущенный компанией в прошлом году, позволил в два раза сократить время, которое посетители проводят на почте.

В прошлом году сервис начал работать в 26 почтовых отделениях Перми, а в течение этого года его распространили на 60 отделений по всему региону.

Сейчас зоны самообслуживания работают в наиболее проходимых городских почтовых отделениях Перми, а также в Чусовом, Губахе, Чайковском, Осе, Чернушке, Кунгуре, Краснокамске, Кудымкаре, Верещагино, Березниках, Соликамске и Добрянке.

Как отметила директор Управления федеральной почтовой связи Пермского края Наталья Доронина, главные цели этого сервиса — экономия времени, а также упрощение процесса для клиентов и снижение нагрузки для операторов.

У каждого, кто пользуется услугами Почты, есть возможность самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании — так экономия времени будет ещё больше. Кроме того, можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, что займёт несколько минут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.