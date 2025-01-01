С начала года в Перми снесён 51 аварийный дом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года в Перми было снесено 51 жилое здание, признанное аварийным. Дома были расположены на улицах Рощинской, Каляева, Танкистов, Уральской, Танцорова, Емельяна Ярославского, Уржумской, Маяковского, Портовой, Бахаревской и др., сообщили в пресс-службе мэрии.

В Свердловском районе начался демонтаж аварийного здания, расположенного по ул. 1-й Бахаревской, 22. Этот дом, построенный в 1964 году и включавший в себя 9 квартир, был предварительно расселён, проживавшие там 22 человека обеспечены другим жильём или получили компенсации. В настоящее время на семи объектах ведутся работы по демонтажу и вывозу строительного мусора. Снос осуществляется с использованием специализированной техники МУП «Полигон».

В предыдущем, 2024 году, было ликвидировано более 120 аварийных домов.

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