В Перми жене участника СВО отказали в выплатах на детей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми отреагировала на обращение местной жительницы, касающееся необоснованного отказа Отделения Социального фонда России (ОСФР) по Пермскому краю в предоставлении ежемесячной выплаты на детей. Женщина заявила, что имеет право на субсидию, так как её супруг — участник СВО.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что отказ в предоставлении социальной поддержки был произведён с нарушением действующего законодательства. В защиту прав гражданки прокурор направил в судебные органы исковое заявление с требованием обязать ОСФР по Пермскому краю назначить положенное пособие.

Суд рассмотрел представленные материалы и принял решение в пользу истца, удовлетворив заявленные требования. Прокуратура проследит за тем, чтобы решение суда было исполнено в полном объёме после его вступления в законную силу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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