Ввод жилья в Пермском крае увеличился на 24% В стадии строительства находится около 1,9 млн квадратных метров жилья Поделиться Твитнуть

KamranAydinov / freepik.com

В ходе заседания Координационного совета, посвящённого реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Пермском крае, глава краевого Минстроя Артём Габдрахманов представил отчёт о ходе реализации региональной составляющей проекта «Жильё».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, согласно представленным данным, объёмы ввода жилой недвижимости продемонстрировали значительный рост: от 1,1 млн кв. м в 2019 году до 1,9 млн кв. м в 2023-м. В прошедшем году на территории региона было введено в эксплуатацию 1,77 млн кв. м.

В результате шестилетней работы обновлено 13% всего жилого фонда. К 2030 году стоит задача увеличить этот показатель до 20%. Планируется, что до 2030 года будет построено более 9 млн кв. м жилья.

За первые четыре месяца 2025 года в Пермском крае введено в эксплуатацию более 676 тыс. кв. м, что на 24% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. В настоящее время в стадии строительства находится около 1,9 млн кв. м жилья в многоквартирных домах.

Кроме того, министр строительства подчеркнул, что сейчас средняя обеспеченность жильём в регионе составляет примерно 29 кв. м на одного человека. К 2030 году планируется достичь показателя в 33 кв. м на человека.

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