Компании из Перми и Лысьвы вложат более 1 млрд рублей в развитие своих производств Статус «приоритетный» присвоен трём инвестиционным проектам Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

permkrai.ru

В столице Прикамья стартовал региональный форум «Дни пермского бизнеса». Одним из событий первого дня стало заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством главы региона Дмитрия Махонина, на котором статус «приоритетный» был присвоен трём инвестпроектам из Перми и Лысьвы.

Два проекта связаны со сферой обрабатывающего производства. Так, на действующей площадке в Перми до 2029 года компания «Силур» планирует возвести несколько производственных, административных и вспомогательных объектов. Общая площадь всех строений составит 14 тыс. кв. м, сумма инвестиций оценивается в более чем 390 млн руб. Реализация проекта позволит компании расширить производство и наладить полный цикл выпуска изделий из терморасширенного графита (ТРГ).

Пермская компания «Изуран» также планирует расширить действующее производство. Предприятие намерено освоить производство по механической обработке высокопрочного чугуна. Технический директор компании Михаил Балабанов пояснил, что новые мощности могут стать альтернативой производствам в Республике Беларусь и КНР. В инвестпроект «Изуран» планирует вложить около 423 млн руб. инвестиций, ввести в эксплуатацию все основные средства — до конца 2026 года. Кроме того, компания вложит не менее 38 млн руб. на финансирование мероприятий социального характера.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, этот проект станет первым проектом, который применит инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в категории «высокопроизводительный приоритетный инвестиционный проект Пермского края».

Третий проект, получивший статус «приоритетный», намерен реализовать «Торговый дом Урал ИНВЕСТ». Компания планирует расширить производство продукции из оцинкованного железа в Лысьве. Объём инвестиций составляет более 230 млн руб., будут построены производственное здание и склад общей площадью 6 тыс. кв. м. планируется установка около 20 единиц нового оборудования. Новые объекты будут возведены на смежной с действующим производством площадке. Ввести их в эксплуатацию планируется в 2029 году. При этом, благодаря региональным мерам поддержки, земельный участок компании будет предоставлен на льготных условиях. Сообщается также, что на развитие социальной инфраструктуры в Лысьвенском округе в 2025-2028 годах предприятие направит не менее 500 тыс. руб.





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