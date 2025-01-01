Пермячка отсудила 368 тысяч рублей за некачественный онлайн-курс Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд в Перми рассмотрел исковое заявление от местной жительницы к компании «ЭДЕКС». Истица просила расторгнуть соглашение об оказании услуг, вернуть средства, потраченные на обучение, возместить убытки и моральный ущерб, а также выплатить неустойку и штраф. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Основанием для обращения послужил договор, заключённый сторонами в июле 2024 года. Согласно этому договору, компания должна была предоставить доступ к онлайн-платформе для изучения дополнительной образовательной программы. За обучение женщина внесла 133 560 руб., воспользовавшись кредитом, рассчитанным на два года.

В процессе обучения выяснилось, что качество предоставляемых услуг не соответствует заявленному, а условия договора не выполняются. Впоследствии обучение и вовсе было прекращено, как и доступ к платформе.

Истица решила отказаться от услуг и расторгнуть договор. В феврале 2025 года она направила компании досудебную претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, однако ответа не последовало, и средства не были возвращены.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил требования пермячки и постановил взыскать с ООО «ЭДЕКС» в ее пользу 368 041,02 руб.

Данное решение ещё не вступило в законную силу.

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