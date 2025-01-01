На информационное сопровождение паркоматов власти Перми выделили 133 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКУ «Центр организации закупок» инициировало аукцион с целью выбора подрядчика для администрирования и обеспечения информационного функционирования системы приёма платежей на городских парковках Перми. Об этом пишет «Рифей».

Стартовая цена контракта определена в 132,9 млн руб.

Согласно документации аукциона, исполнитель должен будет разработать специализированную подсистему, предназначенную для обработки платежей за парковку. Эта новая подсистема должна обладать рядом ключевых функций, включая мониторинг использования платных парковочных мест, приём денежных средств, ведение базы данных льготных парковочных разрешений, предоставление пользователям информации о порядке оплаты, а также сбор и анализ соответствующих данных.

Срок действия контракта с выбранным подрядчиком составит 892 календарных дня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.