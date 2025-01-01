В апреле средний размер ипотечного кредита в Прикамье рухнул почти на 12% Сейчас он составляет 3,33 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной кредиторами в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2025 года средняя сумма выданных ипотечных займов в Пермском крае упала до 3,33 млн руб. По сравнению с мартом того же года, когда этот показатель составлял 3,78 млн руб., снижение составило 11,9%. Этот спад оказался наиболее значительным среди всех субъектов Российской Федерации.

В целом по России средний размер ипотечного кредита в апреле достиг 4,41 млн руб., что на 2,1% меньше, чем в марте 2025 года.

Динамика изменений в разных регионах в прошлом месяце была неоднородной. Наряду с существенным падением в Пермском крае (-11,9%), Оренбургской (-8,7%) и Омской (-6,7%) областях, а также в Республике Бурятия (-6,5%) и Иркутской области (-5,2%) в ряде регионов наблюдался рост среднего чека по ипотеке. Среди них Нижегородская (+5,9%) и Тульская (+5,6%) области, Республика Саха (Якутия) (+3,8%), Хабаровский край (+3%) и Московская область (+2,4%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 1,2 и 0,3% соответственно.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечает, что после активных изменений в середине 2024 года, вызванных завершением наиболее популярных программ льготного ипотечного кредитования, средний размер ипотечных кредитов стабилизировался. С начала 2025 года средний чек по ипотеке колеблется в пределах 4,1-4,5 млн руб., а апрельское снижение произошло после некоторого увеличения в феврале-марте текущего года. По мнению Волкова, сдержанная динамика объясняется политикой регулятора, направленной на охлаждение ипотечного рынка, включая повышение ключевой ставки и введение макропруденциальных ограничений, касающихся показателя долговой нагрузки (ПДН). В настоящее время банки ориентируются на заёмщиков с высоким уровнем кредитоспособности, то есть на граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и уровнем ПДН, не превышающим 50%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.