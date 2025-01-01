Цены на промтовары в Пермском крае пошли вниз Услуги подорожали Поделиться Твитнуть

В апреле 2025 года на территории Пермского края края зафиксировано незначительное снижение цен на непродовольственные товары. По сравнению с мартом оно составило 0,05%. Об этом сообщает Пермьстат.

Существенное падение цен наблюдалось в категориях товаров для сада и огорода (8,2%), фотоаппаратов (4,3%), наручных часов (2,5%) и компьютерной техники (2,3%).

При этом цены на одежду для взрослых в среднем увеличились на 0,2-3,3%, тогда как детская одежда стала дешевле на 0,4%. Большинство моющих, чистящих и парфюмерно-косметических средств также продемонстрировали рост стоимости в пределах 0,2-4%.

Отмечено повышение цен на стройматериалы, варьирующееся от 0,4 до 5%.

Индекс цен на медикаменты зафиксирован на уровне 100,5%. Перевязочные материалы и прочие медицинские товары подорожали в течение месяца на 0,7-3,8%.

В рассматриваемый период значительно выросла стоимость газового моторного топлива (на 7,7%). Цены на дизельное топливо и бензин различных марок увеличились в диапазоне 0,1-0,6%.

Темпы роста цен на услуги в Пермском крае превысили динамику цен на товары, достигнув отметки 100,5% в апреле.

Ключевое влияние на это оказало увеличение стоимости проезда в междугородных автобусах (11,1%) и городском общественном транспорте (2,1-8,6%), санаторно-оздоровительных услуг (7,1%), городской телефонной связи (4,8%), ветеринарных (4,1%) и гостиничных услуг (3,3%).

В то же время зафиксировано снижение цен на услуги в сфере зарубежного туризма (6,1%) и банковские услуги (2,6%).

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