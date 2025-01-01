Овощи «борщевого набора» в Прикамье за месяц подорожали на 11-18% Подешевели сахар, яйца, курица Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несмотря на колебания цен в различных категориях продовольственных товаров, общая стоимость продукции в продовольственном сегменте потребительского рынка (включая алкоголь) за апрель 2025 года продемонстрировала в Пермском крае рост, составивший 0,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Зафиксировано изменение цен по всему перечню наблюдаемых овощей. Ощутимее всего подорожали овощи «борщевого набора».

Отмечено снижение цен на сухофрукты, виноград, бананы и апельсины в пределах от 1,0% до 11,7%. В то же время, большая часть других фруктов и цитрусовых показала увеличение стоимости в диапазоне от 0,6% до 13,3%.

В апреле значительно выросли цены на баранину (на 5,1%), сосиски и сардельки (на 3,9%), живую и охлажденную рыбу (на 6,5%), кальмаров (на 5,7%), замороженную рыбу (на 2,2%) и сельдь (на 2,1%). Подорожали также детские творожки (на 8,1%), сметана (на 4,0%), детское молоко (на 2,6%), национальные сыры и брынза (на 2,6%). Кроме того, выросла стоимость фруктово-ягодных консервов для детского питания (на 4,5%), печенья (на 3,9%), мягких шоколадных конфет (на 3,8%) и шоколада (на 3,7%), варенья, джема и повидла (на 2,5%), а также макаронных изделий (на 2,1%).

В то же время, наблюдалось снижение цен в пределах 1,2-9,5% на такие продукты, как сахар, торты, кетчуп, мясо индейки, охлажденная и мороженая курица, а также куриные яйца.

В целом, в апреле 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 100,3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.