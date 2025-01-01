Поскользнувшаяся в Театральном саду пермячка отсудила 200 тысяч рублей
Сумма компенсации полностью выплачена пострадавшей
После вмешательства прокуратуры жительнице Перми, получившей увечья из-за падения на скользкой дорожке, возмещен моральный ущерб.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в ноябре 2024 года во время променада в Театральном саду Перми женщина потеряла равновесие и упала на необработанной ото льда пешеходной дорожке, в результате чего получила травмы. Выяснилось, что ответственность за поддержание пешеходных зон в надлежащем состоянии согласно муниципальному договору лежала на главном подрядчике и субподрядной организации.
Прокурор направил в суд иск о взыскании денежной компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Суд удовлетворил иск, обязав организации выплатить гражданке 200 тыс. руб. в качестве компенсации.
В настоящее время вся сумма компенсации полностью выплачена пострадавшей.
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