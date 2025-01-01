В Пермском крае упразднили госинспекцию по экологии Её функции перейдут в краевое Минприроды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Дмитрий Махонин подписал Указ об упразднении государственной инспекции по экологии и природопользованию. Соответствующий документ опубликован 19 мая.

В указе говорится о том, что после ликвидации инспекции её функции перейдут Министерству природных ресурсов Пермского края. Минприроды также будет правопреемником инспекции по всем обязательствам, которые были у неё ранее.

Правительство Прикамья должно провести все ликвидационные процедуры в течение трёх месяцев со дня вступления в силу указа губернатора.

На сайте инспекции отмечается, что она была создана в 2006 году и «все 19 лет своей деятельности стояла на страже законности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Пермском крае».

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