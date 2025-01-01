В Перми задержан подозреваемый в культивировании 139 кустов конопли Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе оперативных мероприятий сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками городского Управления МВД России по Перми задержали уроженца краевого центра, 1990 г.р. Его подозревают в причастности к преступной деятельности, подпадающей под ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 231 УК РФ.

Выяснилось, что гражданин организовал четыре точки по выращиванию конопли: в квартире, в паре заброшенных частных домов и гаражном боксе. Все помещения были оборудованы системами регулировки микроклимата, вентиляции и освещения с использованием специализированных ламп.

В процессе обысков правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота свыше 600 г марихуаны, готовой к употреблению, более 3,5 кг наркотического вещества в процессе изготовления, а также 139 кустов конопли.

Следственным отделом городского Управления МВД России по Перми возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.