Студент из Перми стал чемпионом России по автомобильному кроссу Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

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Студент ПНИПУ стал триумфатором российского чемпионата по автокроссу. Состязания, собравшие свыше 90 гонщиков из разных уголков страны, прошли 17 и 18 мая на воронежском стадионе технических видов спорта. Михаил Жужгов, студент института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ, достойно представил Пермский край, завоевав первое место в классе Д2Н, сообщает пресс-служба Пермского политеха.

Эти соревнования стали вторым этапом Чемпионата и первенства России, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники сражались за титул самых быстрых пилотов, преодолевая трассу, состоящую из более 25 кругов.

Первокурсник ИДСТ Михаил Жужгов выступал в категории Д2Н, предназначенной для переднеприводных автомобилей ВАЗ с двигателем объёмом до 1600 куб. см.

По словам Михаила, его увлечение автоспортом и подготовка к соревнованиям такого уровня начались ещё в раннем детстве.

За несколько лет Михаил трижды становился одним из самых молодых чемпионов страны. В прошлом году он также завоевал кубок России по автокроссу.

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