Проект закона о выборах губернатора Прикамья рассмотрят в июне
Голосование за главу региона должно состояться в середине сентября
Комитет по государственной политике и местному самоуправлению краевого парламента принял решение о внесении законодательной инициативы о назначении выборов губернатора в Пермском крае. Об этом сообщает Telegram-канал ЗС.
Рассмотрение документа предварительно запланировано на 11 июня в рамках пленарного заседания регионального законодательного органа.
Инициация проекта постановления обусловлена необходимостью официального назначения губернаторских выборов в соответствии с установленными нормами и временными рамками, прописанными в федеральном и региональном законодательстве. Принимая во внимание, что единый день голосования в 2025 году приходится на 14 сентября, решение о дате выборов должно быть утверждено с 5 по 15 июня.
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