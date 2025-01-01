Пермское Росимущество передало военным 18 конфискованных транспортных средств Автомобили отправят на СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское территориальное управление Росимущества передало Министерству обороны РФ 18 транспортных средств: 8 мотоциклов и скутеров, а также 8 легковых и 2 грузовых автомобиля.

Основная часть этих транспортных средств ранее была конфискована у лиц, уличённых в вождении в пьяном виде. Их авто и мотоциклы перешли в собственность государства на основании судебных решений.

Планируется, что автомобили будут направлены в район СВО для выполнения задач, связанных с эвакуацией пострадавших и подвозом боеприпасов.

Данная передача была произведена на основании постановления правительства РФ № 1470 от 08.09.2023, регулирующего порядок распоряжения имуществом, перешедшим в государственную собственность, и вносящего соответствующие изменения в ряд нормативных актов.

Также ТУ Росимущества передало Пермскому военному институту войск национальной гвардии РФ портативный детектор. «Полученное имущество позволит учреждению увеличить эффективность выполнения поставленных задач», — прокомментировали в пресс-службе теруправления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.