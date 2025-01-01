В Пермском крае осуждённому в колонии оторвало руку Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Трудовая инспекция Пермского края начала изучение обстоятельств несчастного случая, произошедшего с осуждённым, отбывающим наказание в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю (колония находится в Соликамске).

Согласно информации, предоставленной колонией, 19 мая 2025 года в 10:00 в столовой жилой зоны, где располагается цех сублимации овощей, работник, занимавшийся изготовлением макаронных изделий, по неосторожности поместил правую руку в автоматизированный пресс для производства макарон, что привело к травматической ампутации конечности.

Медицинское освидетельствование выявило у пострадавшего множественные повреждения правого плеча, включая травматическую ампутацию, обширное размозжение мягких тканей, а также травматический шок, что классифицируется как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время формируется комиссия для расследования данного происшествия. Проводятся опросы свидетелей, потерпевшего и должностных лиц учреждения. Также проводится юридическая экспертиза документации, связанной с трудовой деятельностью пострадавшего. Кроме того, в отношении ФКУ ИК-1 инициирована внеплановая проверка. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры, а материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, прокомментировал ЧП заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.