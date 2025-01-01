В Перми появился первый в России мусульманский эндаумент-фонд Он будет поддерживать студентов и преподавателей Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья создан первый в России мусульманский эндау­мент-фонд — Фонд целевого капитала «Вечное доброе». Его цель — финансовая поддержка студентов и преподавателей мусульманского колледжа Перми. Кроме этого, он будет использоваться для проведения тематических мероприятий и конференций. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам председателя президиума фонда Рустама Шамилова, организация уже занимается сбором целевого капитала в размере 3 млн руб. Офис фонда расположен на ул. Монастырской, 69. По этому адресу находится также образовательное учреждение при Пермской соборной мечети.

Учредитель фонда — Духовное управление мусульман Пермского края.

Отметим, на сегодняшний день в Пермском крае функционируют несколько эндаумент-фондов, том числе эндаумент-фонд благотворительной организации «Дедморозим», Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского, Фонд целевого капитала «Добрянка», фонды целевого капитала Пермского университета (ПГНИУ) и Политеха (ПНИПУ).

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