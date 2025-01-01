В Перми за год сократилась средняя площадь квартир в новостройках В мае этого года она составила 49,1 «квадрата» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал «Прожектор новостроек» изучил, как изменилась за последний год средняя площадь квартир в новостройках в городах-миллионниках. Как выяснилось, в большинстве из них средняя площадь лотов сократилась: больше всего в Омске, почти на 11%, а меньше всего в Красноярске — на 0,19%.

Что касается Перми, то в краевой столице средняя площадь квадратных метров в новом жилье уменьшилась с мая 2024 года по май 2025-го с 49,5 до 49,1 (на 0,9%).

Самая маленькая средняя площадь оказалась в новостройках в Санкт-Петербурге — 42 кв. м. Следом идут Омск (43,8 кв. м) и Уфа (44,7 кв. м).

Самая большая средняя площадь лотов в новостройках городов-миллионников оказалась в Самаре (56,4 кв. м), Красноярске и Челябинске — 53,2 и 51,4 кв. м соответственно.

Любопытно, что в некоторых крупнейших российских городах, наоборот, средняя площадь жилья в продаже выросла. Это Екатеринбург, Самара, Красноярск и Челябинск.

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