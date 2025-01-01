В Перми мужчина упал со Средней дамбы в лог Егошихи Следователи СК проводят проверку Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено читателями «Нового команьона»

Вечером 20 мая молодой человек упал со Средней дамбы на улице Революции в Перми. Пользователи соцетей сообщают, что пермяк решил свести счёты с жизнью и у него при себе была прошальная записка. Эта информация пока официально не подтверждена.

По данным «Нового команьона», сейчас на месте происшествия работают следователи СК СКР по Пермскому краю. Также приехала скорая помощь. Рядом с местом, где произошло ЧП находятся пермяки, которые переходят с одного берега на другой по мостовому переходу через Егошиху. Некоторые из них наблюдают за происходящим наверху. По предварительным данным, мужчина не выжил.

Как сообщают наши читатели, следователи проводят следственные действия и пока не пускают журналистов, требуя покинуть место происшествия. Пострадавший упал рядом с металлическим настилом и ограждением, которые недавно смонтировали в долине Егошихи.

Это подтвердили в пресс-службе СК по региону, собщив, что следователь выехал на место происшествия и сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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