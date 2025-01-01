За год на ремонт школ и детсадов Перми направлено более 5,6 млрд рублей В дополнительных учреждениях создано 235 дополнительных мест Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитета по социальной политике думы Перми глава городского департамента образования Ольга Ершова отчиталась о развитии сети образовательных организаций в прошлом году.

По её данным, в 2024 году финансирование на ремонт школ и детсадов выросло практически в три раза.

Общий объём финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы по развитию сети образовательных организаций, в прошлом году составил 5 млрд 665,7 млн. руб., а фактически использовано 4 млрд 958,6 млн. руб. или 87,5% от плана.

Как пояснила Ершова, отклонение объёмов финансирования сложилось за счет изменения сроков ввода в эксплуатацию зданий школ.

В прошлом году продолжился ремонт образовательных учреждений и обустройство объектов инфраструктуры. Создавались и новые места для детей.

«В 2024 году на территории Перми создано 235 мест для детей дошкольного возраста путём безвозмездной передачи от застройщика в муниципальную собственность города здания детского сада по ул. Братской, 10а», — сообщила Ершова.

Всего за год в краевой столице было отремонтировано 41 здание школ, обустроено восемь спортплощадок и сделан капремонт трёх бассейнов при детсадах.

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