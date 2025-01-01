Врачи из Прикамья помогли более 4 тысячам жителей Северодонецка Медицинская бригада вернулась из командировки Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

12-я бригада медицинских работников Пермского края вернулась из командировки в ЛНР. В Северодонецке они оказывали медицинскую, консультативную и методическую помощь. За полтора месяца работы врачи оказали медицинскую помощь около 4,7 тыс. жителей территории.

Как сообщили в краевом минздраве, в составе бригады работали терапевты, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, хирург и судебно-медицинский эксперт.

Помощь анестезиолога-реаниматолога была оказана 215 пациентам, среди которых 28 человек находились в реанимационном отделении. Хирург из Прикамья предоставил помощь примерно 500 жителям, 81 пациенту проведена операция. Терапевты приняли около 1,2 тыс. пациентов, среди которых 146 прошли диспансеризацию. Врач-рентгенолог выполнил 2700 исследований.





Губернатор края Дмитрий Махонин отметил, что прикамские врачи выезжают в Северодонецк постоянно, так как «понимают, в какой ситуации оказались люди, и поэтому помогают всем, спасают жизни, несмотря на время суток и усталость».





«Гордимся вашей самоотверженностью, земляки», — добавил Дмитрий Махонин.

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