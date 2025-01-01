Выдача новых кредитных карт в Прикамье сократилась на рекордные 58% Это самый высокий показатель среди всех регионов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной кредиторами в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2025 года в Пермском крае было оформлено 20,3 тыс. новых кредитных карт, что на 58% меньше, чем за тот же месяц предыдущего года (когда было выдано 48,3 тыс. карт). Схожее снижение наблюдается и в общероссийском масштабе (-53%).

Лидерами по количеству выпущенных кредитных карт среди регионов России в апреле 2025 года стали Москва (83,8 тыс. штук).

Самое значительное сокращение количества выпущенных новых кредитных карт в прошлом месяце в сравнении с апрелем 2024 года отмечено в Пермском крае (-58,0%). За ним следует Иркутская область, где зафиксировано падение на 56,8%.

Тем не менее, после спада, наблюдавшегося во второй половине прошлого года, в 2025 году динамика выдачи новых кредитных карт продемонстрировала стабилизацию. Однако, по мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, преждевременно утверждать о завершении фазы сокращения, начавшейся в 2024 году. Регулятор продолжает проводить строгую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание кредитного рынка, включая введение ограничений, касающихся показателя долговой нагрузки (ПДН).

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