В Прикамье работнику выплатят 400 тысяч за травму на лесоповале Мужчину придавило деревом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чердынском округе суд взыскал с предприятия лесопромышленного комплекса 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в связи с травмами, которые получил один из работников во время валки леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

На лесной делянке на мужчину упало дерево, из-за чего он получил травмы. В прокуратуре после проверки пришли к выводу, что одной из причин инцидента стало допущенное со стороны работодателя бездействие: не было проведено обучение по охране труда. Прокурор направил иск в суд, после чего с работодателя взыскали 400 тыс. руб.

По данным «Нового компаньона», работы по лесозаготовке выполняло предприятие ООО «Ареал». После происшествия у работника диагностировали открытую черепно-мозговую травму и несколько переломов. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

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