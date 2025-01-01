Только 14% жителей Перми любят свою работу Чаще всего это сотрудники в возрасте 55 лет и старше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведенному hh.ru, большинство респондентов из Пермского края (37%) оценивают свою работу на три балла по пятибалльной шкале. Несколько меньше (35%) поставили оценку «хорошо», 8% — «неудовлетворительно», а 6% — «плохо». Лишь 14% опрошенных считают свою работу отличной («на пять баллов»).

Возрастной анализ показал, что наиболее довольны своей работой сотрудники в возрасте 55 лет и старше (28% поставили высший балл). Среди молодежи (18-24 года) таких оказалось лишь 15%, в то время как основная часть молодых работников оценивает свою работу на «тройку» (39%).

Опрос hh.ru также выявил, что 37% жителей Пермского края готовы оставаться на нелюбимой работе при условии высокой заработной платы. Эта позиция особенно распространена среди представителей рабочих профессий (55%) и транспортной отрасли (53%).

22% опрошенных не планируют увольняться, если у них не будет альтернативных вариантов. Наибольшая доля таких ответов поступила от работников сферы образования (39%) и медицины (27%). Ещё 22% готовы терпеть нелюбимую работу ради хорошего коллектива.

Дополнительно 12% жителей Прикамья продолжат работать на нелюбимой работе, если им предложат удаленный или гибридный формат работы, а также привлекательный социальный пакет. 11% останутся ради перспектив карьерного роста.

Только 20% респондентов заявили, что ни при каких условиях не будут работать на нелюбимой работе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.