Передовая инженерная школа Пермского политеха поднялась в рейтинге Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

30 передовых инженерных школ (ПИШ) в России, включая «Высшую школу авиационного двигателестроения» Пермского политеха, представили отчёты о трёхлетней деятельности и планы развития. На основе этих отчётов был сформирован рейтинг ПИШ, предназначенный для мониторинга их прогресса.

Передовые инженерные школы представляют собой новаторские учебные комплексы, сформированные на основе ведущих вузов совместно с компаниями, работающими в сфере высоких технологий. Их главная задача — обучение и подготовка компетентных инженерных кадров для нужд современной индустрии.

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, в данном проекте задействованы не только университеты, находящиеся в ведении Минобрнауки, но и учебные заведения Минздрава, Минсельхоза и Минцифры. Особый акцент сделан на стратегически важных областях, таких как автоматизация, искусственный интеллект, цифровые двойники, новейшие материалы, оптимизация технологических процессов и беспилотные авиакомплексы. Предприятия проявили активную заинтересованность в сотрудничестве с ПИШ: при государственном финансировании первой очереди в размере 25,1 млрд руб. внебюджетные инвестиции достигли 33,3 млрд руб.

По итогам оценки экспертного Совета, ПИШ первой волны были классифицированы по трём категориям. «Высшая школа авиационного двигателестроения» Пермского политеха заняла лидирующую позицию во второй группе и 11 место в общем зачёте, улучшив свои показатели по сравнению с 2024 годом, когда она занимала 25 место. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Рейтинг ПИШ является показателем уровня образовательных программ, научных исследований, степени детализации программы развития и системы управления, служит ориентиром для улучшения работы школ и их партнёров.

В текущем году ПИШ первой очереди переходят на финансирование за счёт средств индустриальных партнёров. В общей сложности функционирует 50 ПИШ в 23 регионах страны. К 2030 году, в соответствии с поручением президента, их число должно удвоиться. Программа «Передовые инженерные школы» является частью национального проекта «Молодёжь и дети».

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