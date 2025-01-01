В Перми на месте долгостроя «Компаунд Живаго» появится «Садовый квартал» Завершение строительства намечено на конец 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вместо долгостроя «Компаунд Живаго» на ул. Уинской в Перми группа «Развитие» построит новый жилой комплекс «Садовый квартал». Дочерняя компания холдинга, ООО СЗ «Пермский», получила разрешение на возведение объекта на пересечении улиц Уинской и Полковника Галанова, а также разместила проектную документацию в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Представители группы «Развитие» сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что строительство будет осуществляться поэтапно. На первом этапе будет возведён 16-этажный дом из двух секций с четырьмя подъездами, на втором — аналогичный по высоте дом, но уже из трёх секций. Третьим этапом станет строительство подземной парковки, рассчитанной на 227 машино-мест.

Общая площадь всех зданий, входящих в состав квартала, составит 47,7 тыс. кв. м. Завершение строительства «Садового квартала» по ул. Уинской, 54 и 56 намечено на четвёртый квартал 2026 года. Комплекс, включающий 262 квартиры, будет относиться к классу «комфорт». Площадь участка под застройку составляет 1,54 га.

Группа «Развитие» приобрела недостроенный «Компаунд Живаго» вместе с земельным участком на аукционе летом 2023 года. Информация о планах завершения этого проекта появилась в конце 2024 года. В компании заявили, что решение продолжить строительство было принято после получения экспертного заключения, подтверждающего возможность дальнейшего использования существующих конструкций. Перед принятием решения о достройке специализированная организация провела комплексное обследование всех строительных элементов недостроенного здания.

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