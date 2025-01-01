В Прикамье молнией убило доярку Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зарегистрирован первый в 2025 году случай гибели человека от удара молнии. Жертвой стала работница фермы, которую поразил атмосферный электрический разряд. Об этом сообщает тг-канал Mash.

Людмила К., 52-летняя сотрудница сельхозкооператива им. Дзержинского, направлялась домой после работы, когда начался дождь. Внезапно разразился гром и появились молнии. Одна из них угодила в женщину. Это произошло всего в 300 м от её жилища.

Обугленное тело обнаружил случайный прохожий. Он немедленно связался с главой колхоза и сообщил о случившемся. Вскоре на место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.

СПК «Колхоз имени Дзержинского» находится в с. Крохалево Юсьвинского МО Пермского края.

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