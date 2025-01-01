Электрогазосварщик компании «Техстрой» в Перми получил ожоги лица Начато расследование Поделиться Твитнуть

Резка металла с плазменным оборудованием на заводе. фото: cookie_studio

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Инспекция по труду Пермского края начала расследование инцидента, произошедшего с сотрудником компании «Техстрой» (специализируется на строительстве коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения).

Работодатель уведомил инспекцию о том, что 14 мая в 15:50 электрогазосварщик, выполнявший сварочные работы на долгострое по адресу: Пермь, ул. Уинская, 54, получил термические ожоги.

По заключению медиков у пострадавшего диагностированы ожоги I-II-III степени лица, правой руки и ног, а также ожоговый шок, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В настоящий момент формируется комиссия для расследования происшествия, опрашиваются свидетели, пострадавший и представители работодателя, проводится экспертиза документов, касающихся работы сотрудника. Помимо этого, в связи с произошедшим несчастным случаем, в отношении ООО СК «Техстрой» инициирована внеплановая проверка. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут применены меры административного воздействия, заявил заместитель руководителя Гострудинспекции в Пермском крае по вопросам охраны труда, Павел Бахтагареев.

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