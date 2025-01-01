Чиновники рассказали о судьбе приплывшего на набережную Перми лося Ранее пермяки стали свидетелями массового заплыва животных по Каме Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "ЧП Пермь"

Стали известны подробности инцидента с лосями в Перми, которые в конце прошлой недели устроили заплыв по Каме, а один из них приплыл на набережную, но не смог подняться на берег.

Как рассказали «Новому компаньону» в минприроды Прикамья, «случаи, когда лоси переплывают водоёмы, случаются ежегодно, но стать свидетелем такого массового заплыва удаётся не часто».

«Отбившийся от группы лось вернулся в лес на правом берегу Камы», — рассказали в ведомстве.

В конце прошлой недели в краевой столице сразу несколько лосей оказались в Каме возле набережной. Фотографии и видео с животными появились в соцсетях. На видео один из лосей оторвался от других животных и добрался до берега в районе главной набережной Перми, но не смог выйти из-за ограждения, которое там установлено.

Как отмечают зоологи, лоси и другие животные, как правило, боятся людей и не ищут встречи с ними, однако в случае опасности, которая может им угрожать, могут выйти к людям и даже напасть на человека. Поэтому при встрече с лосём зоологи советуют быть предельно осторожными. Например, не нужно смотреть на животное в упор и не подходить к нему близко и не трогать руками. Также лучше воздержаться от фотографирования сохатого, особенно со вспышкой. Лучше всего дождаться, пока зверь уйдёт сам. Важно также не допустить ситуации, когда животное окажется у вас за спиной. Потому лучше удаляться от него спиной вперёд.

Лоси также выходят на трассу. Чаще всего это происходит в мае, когда подросшие годовалые животные уходят от матерей. Они ищут себе территорию для самостоятельного проживания.

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