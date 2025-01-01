Александр Бастрыкин устроил допрос пермскому роботу и хотел посадить Встреча состоялась на юридическом форуме в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

На юридическом форуме в Санкт-Петербурге глава Следственного комитета Александр Бастрыкин устроил небольшой допрос пермскому роботу «Арди». Видео опубликовало интернет-издание «Абзац».

«Меня зовут Александр. Как вас зовут?» Робот взял паузу, и вопрос пришлось повторить. Только тогда Арди представился.

Вопрос «что вы здесь делаете, Арди?» также пришлось задавать дважды. Арди сообщил о своих обязанностях на мероприятии, включающих развлечение публики и предоставление юридических консультаций.

Затем глава Следственного комитета, присев на корточки, с улыбкой задал вопрос: «А так присесть сможешь?» Робот застыл.

Разработчики уточнили, что функция приседания в данной модели пока не реализована. В заключение Бастрыкин пожелал команде разработчиков успехов и выразил надежду на то, что в будущем робот всё же сможет присесть. «Научите его», — сказал глава СКР.

«Арди» — первый российский робот, имитирующий человека, созданный компанией «Промобот» по заказу «Дабл Ю Экспо» на базе робототехнической платформы Robo-C. Впервые публика увидела робота в ноябре 2023 года на международной выставке «Россия» на стенде Пермского края.

Согласно информации Rusprofile, ООО «Промобот» было зарегистрировано в Перми в марте 2015 года. Основной вид деятельности компании — разработка программного обеспечения.

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