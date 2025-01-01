В Пермском крае жительница Краснокамска отсудила полмиллиона за упавшее на неё дерево В течение года пострадавшая лечилась в больнице Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Краснокамске во время проведения работ по благоустройству проходящей по тротуару пенсионерке на голову упало спиленное дерево. Пострадавшая самостоятельно ушла с места инцидента, но позже ей потребовалась госпитализация. По результатам компьютерной томографии у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

После происшествия в течение года женщина лечилась у невролога, её мучили постоянные головные боли и головокружения. В итоге она обратилась с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда с коммунальщиков.

Суд пришел к выводу, что управляющая компания, проводившая работы по кронированию деревьев, не обеспечила безопасность граждан. В частности, специалисты коммунальной организации не ограничили проход пешеходов по опасному участку и обрезали крупные ветки не по установленным правилам. В итоге ответчика обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда, штраф и возместить понесенные затраты на лечение. В сумме это около 500 тыс. руб.

Управляющая организация выплатила всю сумму после того, как исполнительный лист поступил судебным приставам, а должника предупредили об ответственности.

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