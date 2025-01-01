За год спрос на грузоперевозки между Пермью и Китаем вырос на 61% Ещё одним популярным направлением стала Грузия Поделиться Твитнуть

Аналитики "Авито Услуг" провели исследование о том, как изменился спрос жителей Перми на международные перевозки в мае 2025 года и в целом за год.

Выяснилось, что стабильный рост интереса пермяков к международным перевозкам наблюдается в направлении Китая, который сегодня является одним из ключевых торговых партнёров России. За год спрос на услуги грузоперевозок между Пермью и Поднебесной увеличился на 61%, что говорит о продолжающемся развитии логистических и деловых связей. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в "Авито".

Что касается мая этого года, то зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам в целом. Пользователи платформы стали чаще обращаться за услугами логистики при перемещении личных и коммерческих грузов за пределы страны. И одним из ключевых направлений здесь стала Грузия. Спрос на услуги грузоперевозок по этому маршруту увеличился на 33% по сравнению с маем 2024 года.

Ещё одним регионом, который продемонстрировал наиболее стремительный рост спроса к международным грузоперевозкам, стал Забайкальский край. В нём спрос на услугу вырос сразу в пять раз по сравнению с АППГ.

В Волгограде и Новосибирске популярность этой услуги увеличилась в 3,5 раза. В Воронеже интерес к международной логистике вырос в 2,7 раза, а в Краснодаре — в 2,5 раза.

Кроме того, отмечается интерес к грузоперевозкам в направлении Белоруссии: за год он вырос в 2,3 раза.

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