Пермский выставочный оператор официально сменил название В 2024 году выручка ООО «Про Экспо» составила 370,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский выставочный оператор «Выставочное объединение "Пермская ярмарка"» официально сменил своё название на «Про Экспо» (PRO EXPO). Информация об изменении зафиксирована в ЕГРЮЛ 16 мая.

Как пояснил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» генеральный директор и владелец компании Сергей Климов, смена названия юридически закрепила переход к новому бренду, который уже несколько лет используется компанией при организации различных мероприятий и выставок. Несмотря на это, компания планирует использовать прежнее название «Пермская ярмарка» при необходимости, не отказываясь от своей истории.

Ранее известная как объединение «Пермская ярмарка» компания PRO EXPO в последние годы арендовала площади в торговом центре «Карусель». В 2022 году торговый центр был приобретён краевыми властями, которые изменили условия аренды и переименовали комплекс в конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо».

После переименования в PRO EXPO компания сконцентрировалась на проведении выставок на арендованных площадках в нескольких городах, включая Пермь, Екатеринбург и Новосибирск, и сократила количество мероприятий в Перми. В планах компании на 2025 год значатся 11 выставок, четыре из которых пройдут в Перми. Остальные мероприятия, посвященные различным отраслям, будут организованы в других городах.

В 2024 году выручка ООО «Про Экспо» составила 370,9 млн руб., что в 1,7 раза превышает показатель предыдущего года. Чистая прибыль компании также значительно возросла, увеличившись в 2,7 раза и достигнув 80,6 млн рублей.

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