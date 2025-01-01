Пермский выставочный оператор официально сменил название
В 2024 году выручка ООО «Про Экспо» составила 370,9 млн рублей
Пермский выставочный оператор «Выставочное объединение "Пермская ярмарка"» официально сменил своё название на «Про Экспо» (PRO EXPO). Информация об изменении зафиксирована в ЕГРЮЛ 16 мая.
Как пояснил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» генеральный директор и владелец компании Сергей Климов, смена названия юридически закрепила переход к новому бренду, который уже несколько лет используется компанией при организации различных мероприятий и выставок. Несмотря на это, компания планирует использовать прежнее название «Пермская ярмарка» при необходимости, не отказываясь от своей истории.
Ранее известная как объединение «Пермская ярмарка» компания PRO EXPO в последние годы арендовала площади в торговом центре «Карусель». В 2022 году торговый центр был приобретён краевыми властями, которые изменили условия аренды и переименовали комплекс в конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо».
После переименования в PRO EXPO компания сконцентрировалась на проведении выставок на арендованных площадках в нескольких городах, включая Пермь, Екатеринбург и Новосибирск, и сократила количество мероприятий в Перми. В планах компании на 2025 год значатся 11 выставок, четыре из которых пройдут в Перми. Остальные мероприятия, посвященные различным отраслям, будут организованы в других городах.
В 2024 году выручка ООО «Про Экспо» составила 370,9 млн руб., что в 1,7 раза превышает показатель предыдущего года. Чистая прибыль компании также значительно возросла, увеличившись в 2,7 раза и достигнув 80,6 млн рублей.
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