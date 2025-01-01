В Перми стартует боксерский турнир «Кубок Победы – 2025» Поделиться Твитнуть

Федерация Бокса Пермского края vk.com/boxpermkrai

В Перми, на площадке МСК «Энергия», 21 мая пройдёт масштабный боксерский турнир «Кубок Победы — 2025». В турнире примут участие восемь команд, представляющих федеральные округа, в составы которых войдут лучшие боксеры страны.

Это соревнование посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поэтому команды округов выступят под символическими названиями, отсылающими к знаковым местам и событиям войны: ПФО — «Кама», СФО и ДФО объединились под названием «Сибирь», ЦФО — «Тула», ЮФО и СКФО — «Сталинград», Санкт-Петербург и СЗФО — «Ленинград», а также команды «Москва» и «Урал». Впервые в этом году за кубок будет бороться команда из Азербайджана — «Баку».

Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отметила, что Пермь уже в третий раз принимает этот престижный турнир, и на этот раз региону выпала честь провести первый этап, что позволит зрителям увидеть все команды-участницы. Она также подчеркнула, что такие мероприятия являются отличным стимулом для молодых спортсменов.

Турнир будет проведён по олимпийской системе, то есть на выбывание. В Перми пройдут четвертьфинальные поединки. Соревнования будут проходить по правилам профессионального бокса в пяти весовых категориях: до 58 кг, до 65 кг, до 73 кг, до 80 кг и свыше 86 кг. Формат боя — четыре раунда по три минуты. Победители первого этапа отправятся в Саранск для участия в полуфинальных встречах. Финал «Кубка Победы — 2025» состоится 4 июня в Оренбурге.

21 мая пройдут бои между командами «Сибирь» и «Ленинград», а также «Кама» и «Москва». 22 мая встретятся «Сталинград» и «Тула», а также «Баку» и «Урал». Начало всех поединков в 17:00, вход для зрителей свободный.

Почётными гостями турнира станут известные боксеры, чемпионы и призеры мировых и европейских первенств разных лет, такие как Нурмагомед Шановазов, Василий Шишов, Айрат Хаматов, Владимир Мельник, Петр Галкин, а также один из первых советских профессионалов — Александр Бускунов.

Действующим обладателем кубка является команда «Тула», победившая в прошлогоднем финале «Каму». Третье место в прошлом году, как и в предыдущих трех розыгрышах турнира, заняла команда «Москва». «Кама» выигрывала первые два турнира, дважды победив в финале «Ленинград».

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