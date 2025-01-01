Завод по производству кирпича в Прикамье сменил собственника Сумма сделки оценивается в диапазоне 250—300 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Березниках сменился владелец одного из ключевых региональных производителей кирпича — завода «Меакир». Ранее предприятие, основанное в 1989 году, находилось под контролем компаний «Пермнефтересурс» и «ТД «Нефтетехснаб"», теперь же его приобрела строительная группа «Развитие». Крупный застройщик и производитель стройматериалов осуществил покупку «Меакира» в рамках стратегии расширения производственных мощностей. По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», сумма сделки оценивается в диапазоне 250—300 млн руб.

Кирпич, производимый «Меакиром», будет использоваться «Развитием» на собственных строительных объектах, а также предлагаться на продажу сторонним покупателям. Эксперты отмечают, что в современном строительстве многоквартирных домов все чаще применяется монолитно-каркасная технология, что снижает спрос на кирпич. Несмотря на это, рынок кирпича сохраняется и имеет перспективы для дальнейшего развития.

Генеральный директор АО «Меакир» Валерий Россахацкий выразил уверенность в позитивном влиянии смены собственника, отметив, что «Развитие» давно является одним из основных потребителей продукции завода. Председатель совета директоров СГ «Развитие» Алексей Раев подчеркнул, что приобретение «Меакира» является закономерным шагом в развитии холдинга, позволяющим расширить спектр производимой продукции и укрепить позиции на рынке стройматериалов.

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