В Пермском крае скончался 67-летний протоиерей Геннадий Ромашов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соликамская епархия известила о кончине протоиерея Геннадия Ромашова, экс-благочинного Северного округа епархии и настоятеля Спасо-Преображенского собора. Он скончался 18 мая в Соликамске, на 68-м году жизни.

Священническое служение отца Геннадия началось в 1989 году с должности диакона в Знаменской церкви села Городище. Впоследствии он служил практически во всех храмах Соликамска, которые постепенно возвращались православной общине: в церквях Иоанна Предтечи, Спасо-Преображенской и Введенской, а в последние годы — в храме Святых Жен-Мироносиц.

Несмотря на ухудшающееся здоровье, отец Геннадий до последнего исполнял свои обязанности священника со смирением и терпением, передавая свои знания и опыт молодым служителям церкви, отметили в епархии.

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