Министр культуры Прикамья высказалась о смерти Юрия Григоровича Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Аллы Платоновой

В возрасте 98 лет ушёл из жизни хореограф Юрий Григорович, чьё имя неразрывно связано с расцветом балетного искусства. Григорович известен постановками таких культовых балетов, как «Лебединое озеро», «Жизель» и «Ромео и Джульетта», которые украшали сцену Большого театра. Печальное событие прокомментировала министр культуры Пермского края Алла Платонова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что во время Второй мировой войны, будучи ещё студентом, будущий хореограф был эвакуирован в Молотов (Пермь) вместе с Ленинградским хореографическим училищем. Именно здесь, на пермской земле, закладывались основы его будущей карьеры балетмейстера.

«Позже Григорович создал не просто балеты — он создал целую эпоху. Его талант, трудолюбие и преданность искусству навсегда останутся примером для будущих поколений. Светлая память Мастеру...» — написала Алла Платонова.

За свой вклад в искусство Юрий Григорович был неоднократно отмечен высокими государственными наградами и премиями. Он носил звание народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, а также был награждён Орденом Ленина и орденом «За заслуги перед Отечеством».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.