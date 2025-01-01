В Прикамье ещё 10 крупных предприятий стали партнёрами проекта «Профессионалитет» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2026 году планируется расширение проекта «Профессионалитет» за счёт создания двух новых кластеров среднего профессионального образования. Соответствующие соглашения были подписаны 19 мая в присутствии губернатора Дмитрия Махонина. Новыми площадками для развития станут Пермский нефтяной колледж и Пермский радиотехнический колледж, успешно прошедшие конкурсный отбор и получившие федеральную поддержку в рамках проекта.

По словам губернатора Димитрия Махонина, для создания современных лабораторий и мастерских, где студенты смогут приобретать практические навыки, образовательные учреждения получат гранты. Крупнейшие предприятия края станут индустриальными партнёрами. Губернатор подчеркнул лидерство Пермского края по количеству кластеров «Профессионалитета» и заявил о намерении поддерживать достигнутый темп развития.

В Министерстве образования Пермского края сообщили, что к началу сентября 2026 года на базе колледжей-победителей будут сформированы кластеры, ориентированные на горнодобывающую промышленность и радиоэлектронику. Колледжи будут взаимодействовать с ключевыми предприятиями этих отраслей, а также с другими профильными учебными заведениями региона. Предприятия будут выступать в роли наставников и потенциальных работодателей для выпускников.

Представитель компании «ЭР-Телеком» Александр Мортич отметил острую потребность в инженерных кадрах и выразил готовность к сотрудничеству с Радиотехническим колледжем в создании лабораторий, организации стажировок и производственных практик, проведении экскурсий и мастер-классов.

Директор Пермского радиотехнического колледжа Татьяна Тиунова подчеркнула, что благодаря проекту «Профессионалитет» учебное заведение получит новые возможности для обновления материально-технической базы и расширения практики целевого обучения.

В горнодобывающем кластере, создаваемом на базе нефтяного колледжа, ключевыми работодателями станут «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «Нефтьсервисхолдинг Азия Дрилинг», «Пермский инженерно-технический центр «Геофизика» и учебный центр «Нефтьсервисхолдинг».

В сеть кластера войдут ещё восемь техникумов и колледжей из разных городов Пермского края. В кластере радиоэлектроники опорными работодателями выступят шесть предприятий, включая «ЭР-Телеком Холдинг», «Морион» и ПНППК. Участниками кластера станут семь образовательных учреждений.

В регионе уже действуют десять образовательно-производственных кластеров в различных отраслях. В 2025 году планируется открытие ещё двух кластеров в сфере химической промышленности, туризма и услуг.

Проект «Профессионалитет» реализуется по инициативе президента Владимира Путина и направлен на создание новой модели подготовки квалифицированных кадров, отвечающей потребностям региональной экономики.

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