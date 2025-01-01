В Перми ищут пропавшую без вести 13-летнюю школьницу с пирсингом в носу Она пропала 10 мая Поделиться Твитнуть

В Перми уже более недели продолжаются активные поиски 13-летней девочки. Информацию об этом распространил поисково-спасательный отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей».

Жительница Свердловского района пропала утром 10 мая 2025 года. По данным организации, Арина Кинёва ушла из дома на ул. Куйбышева, и с тех пор её местонахождение неизвестно. Уже девять дней девочка числится пропавшей без вести. Ориентировка на пропавшую была опубликована поисковым отрядом 19 мая.

Волонтёры из «Регион 59 — поиск пропавших людей» сообщают, что рост Арины составляет примерно 165 см, она имеет худощавое телосложение, тёмно-карие глаза и тёмные волосы. Отличительной чертой является пирсинг в носу. В день исчезновения на ней были надеты толстовка, джинсовые брюки и спортивная обувь. Все элементы одежды выполнены в чёрном цвете.

Организация обращается к жителям Перми с просьбой предоставить любую информацию, касающуюся исчезновения девочки, и в случае обнаружения сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 02 или 102, либо связаться с добровольцами по номеру 8-912-880-41-60.

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