Родственников сотрудников принимают на работу в 82% компаний Перми Поделиться Твитнуть

В Перми подавляющее большинство работодателей, а именно 82%, положительно относятся к трудоустройству родственников уже работающих сотрудников. Лишь малая доля компаний (9%) принципиально не рассматривает таких кандидатов на вакантные должности. Об этом пишет SuperJob.

Наблюдается прямая зависимость между размером компании и её готовностью нанимать родственников сотрудников. Так, среди предприятий с численностью персонала до 100 человек эта практика распространена в 76% случаев, в то время как среди компаний, где работают от 100 до 1000 сотрудников, этот показатель возрастает до 92%.

Наиболее часто трудоустройство родственников сотрудников встречается на производственных предприятиях (91%) и в строительном секторе (88%). В сфере продаж эта тенденция выражена несколько слабее, однако и здесь большинство работодателей (75%) прибегают к данной практике.

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